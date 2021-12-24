В Геленджике завершили строительство нового терминала аэропорта

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта Геленджика был возведен за 18 месяцев. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

"Новый терминал аэропорта возведен за 18 месяцев, что является исключительным фактом в российской практике для объектов с такой сложной архитектурой. Следующим этапом для нас является получение разрешения от Росавиации на ввод здания в эксплуатацию. Сегодня на объекте ведется отладка оборудования, а также обучение и сертификация персонала для работы в новом терминале", - сказал Таранченко.

Он уточнил, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии здания нового аэровокзального комплекса требованиям технических регламентов и проектной документации. Данный документ подтверждает, что в процессе строительства были соблюдены все требования, и новый терминал полностью соответствует заявленному проекту.

В пресс-службе авиаузла добавили, что архитектурная концепция терминала разработана итальянским архитектурным бюро Fuksas и представляет собой птицу, парящую над бухтой. Структурный потолок внутри здания символизирует оперение, а динамическая подсветка, меняющая цвет в течение дня, - солнце, отражающееся в морской воде, закат и звездное небо. Также в новом здании появилась открытая терраса с видом на море, перрон и взлетно-посадочная полоса. В рамках благоустройства привокзальной площади высажено порядка шести тыс. деревьев и кустарников, укреплен склон и сохранен скалистый ландшафт местности.

"В новом аэровокзальном комплексе установлено 13 стоек регистрации (включая стойку для негабаритного багажа), оборудовано шесть выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянка на 430 машино-мест. Все помещения терминала полностью соответствуют требованиям безбарьерной среды и позволяют комфортно перемещаться внутри здания и на привокзальной площади людям с ограниченными возможностями и пассажирам с детскими колясками", - отметили в пресс-службе, добавив, что более 1,8 тыс. кв. метров нового терминала отведено под объекты торговли и общепита. При этом каждый ресторан и магазин соответствует общей архитектурной концепции.

Об аэропорте

Аэропорт в Геленджике - единственный из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статуса международного, его пассажиропоток в 2020 году составил около 482 тыс. человек.

Последняя реконструкция аэропорта завершилась в 2010 году, в 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом. В 2020 году в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края, началась модернизация авиаузла. Построен новый терминал, после запуска которого аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час. Общий объем инвестиций составляет более четырех млрд рублей.