Минсельхоз заявил, что цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цены российских производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В настоящее время цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение. Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что дополнительным фактором риска также является возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.

По данным Минсельхоза, стабилизации цен производителей на подсолнечное масло в РФ способствуют активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины. Вместе с тем предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза сообщила, что хлеб из пшеничной муки в российских магазинах может подорожать на 2,1% в феврале 2022 года относительного ноября 2021 года, подсолнечное масло - на 2,2%. В документе министерства также прогнозируется изменение цен на пшеничную муку: у производителей она может вырасти на 2,9%, в рознице - на 3,7%, до 47 рублей за кг.