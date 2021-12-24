В Иркутской области зафиксировали новый исторический максимум потребления электроэнергии

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Максимальный за последние 32 года объем потребления электроэнергии зафиксирован в Иркутской области вечером 23 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области зафиксирован исторический рекорд потребления мощности в единой энергосистеме региона: 23 декабря в 18:00 (13:00 мск) показатель составил 8 916 МВт, это максимальный показатель за последние 32 года", - говорится в сообщении.

Накануне в регионе установились морозы. В Иркутске температура воздуха достигла минус 35 градусов, на северных территориях опустилась ниже минус 40.

Рекорд также был зафиксирован неделей ранее: утром 16 декабря максимальное потребление составило 8 665 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха 20,6 градуса. Этот объем потребления на 1 МВт превысил исторический максимум, зарегистрированный 9 января 1989 года, сообщалось на сайте системного оператора единой энергетической системы.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, за 11 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме региона составило 53,23 млрд кВт-ч. Это на 5,7% больше, чем за тот же период 2020 года. При этом население потребило 7 585 млн кВт-ч, что на 18% больше показателя того же периода прошлого года.

На росте объема потребления электроэнергии в Иркутской области сказывается не только погода, но и, в частности, большое количество майнинговых ферм. Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга, которые работают круглосуточно. Резко выросшая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям. В октябре 2021 года губернатор Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию.