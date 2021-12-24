"Ъ": Росатом хочет привлечь "Почту России" к сбору старых батареек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Росатом хочет самостоятельно начать собирать у населения старые батарейки, установив контейнеры для сбора в отделениях "Почты России". Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ".

"В следующем году из магазинов могут пропасть контейнеры для сбора бытовых батареек. Как выяснил "Ъ", Росатом, ранее не проявлявший интереса к отходам физлиц, хочет с 1 марта самостоятельно начать собирать старые батарейки у населения, отобрав такое право у импортеров батареек. В качестве новой базы для сбора батареек Росатом рассматривает отделения "Почты России", - пишет издание, отмечая, что объем рынка, за который борется госкорпорация, сравнительно невелик - около 900 млн рублей в год.

Как пишет газета, ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, входит в Росатом), получивший в 2019 году статус единого оператора по переработке токсичных отходов 1-го и 2-го классов опасности, хочет единолично собирать бытовые батарейки у населения. Как утверждает "Коммерсантъ", ссылающийся на протокол от 26 ноября, оператор обсуждал такой сценарий с участниками рынка после совещания в Минприроды. По сути, импортеры батареек больше не смогут за свой счет устанавливать контейнеры в магазинах и вывозить их на заводы для переработки.

В свою очередь в ФЭО утверждают, что рассматривают с "Почтой России" только возможность перевозки, а не сбора батареек в отделениях.