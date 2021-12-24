Новак считает, что цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне

"Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях", - сказал он.

Новак добавил, что Россия всегда выступала за долгосрочные контракты на газ. "Когда импорт в Европе составляет порядка 250-300 млрд куб. м газа, то необходимо понимать, откуда он будет, и рассчитывать, на мой взгляд, в первую очередь на долгосрочный контракт", - пояснил вице-премьер.

Глобальный рынок газа в этом году столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах. На этом фоне цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в $1000 за тыс. куб. м, а в декабре - и $2000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.