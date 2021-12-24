Veon заключила кредитные линии на сумму 45 млрд рублей каждая со Сбербанком и Альфа-банком

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания Veon привлекла кредиты Альфа-банка и Сбербанка на сумму 45 млрд рублей каждый. Об этом говорится в сообщении компании.

"Veon Ltd. успешно завершила банковское финансирование в размере 90 млрд рублей (приблизительно $1,2 млрд), гарантированное Veon Holdings B.V. Veon заключила две двусторонние кредитные линии на сумму 45 млрд рублей каждая со Сбербанком и Альфа-банком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба кредита рассчитаны на пять лет.

"Эти новые возможности свидетельствуют о продолжающемся хорошем прогрессе в наших усилиях по улучшению структуры капитала группы и продлению срока погашения нашего долгового портфеля", - приводятся в сообщении слова CFO Veon Серкана Окандана.