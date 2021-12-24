{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Veon заключила кредитные линии на сумму 45 млрд рублей каждая со Сбербанком и Альфа-банком

Оба кредита рассчитаны на пять лет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания Veon привлекла кредиты Альфа-банка и Сбербанка на сумму 45 млрд рублей каждый. Об этом говорится в сообщении компании.

"Veon Ltd. успешно завершила банковское финансирование в размере 90 млрд рублей (приблизительно $1,2 млрд), гарантированное Veon Holdings B.V. Veon заключила две двусторонние кредитные линии на сумму 45 млрд рублей каждая со Сбербанком и Альфа-банком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба кредита рассчитаны на пять лет.

"Эти новые возможности свидетельствуют о продолжающемся хорошем прогрессе в наших усилиях по улучшению структуры капитала группы и продлению срока погашения нашего долгового портфеля", - приводятся в сообщении слова CFO Veon Серкана Окандана.

Теги
Россия
В Новосибирске в 2022 году хотят объявить новый конкурс на установку "умных" остановок
Власти города рассматривают два варианта привлечения средств на проект, один из них - частные инвесторы
Читать полностью