Более 1,5 млн товаров представлено в каталоге московского портала поставщиков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Электронный каталог продукции на столичном портале поставщиков содержит более 1,5 млн позиций, из них 500 тыс. новых позиций товаров, работ и услуг появились в этом году. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Количество стандартных товарных единиц в каталоге на портале поставщиков к концу 2021 года достигло отметки 1,5 млн. Широкий ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем в свою очередь выбирать для себя наиболее подходящие предложения. За текущий год на платформе появилось 500 тыс. новых позиций товаров, работ и услуг, из которых 300 тыс. добавлены по заявкам самих поставщиков", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что количество товаров в электронном каталоге увеличивается ежедневно в среднем на тысячу наименований. При создании новых позиций каталога используются технологии искусственного интеллекта, что позволяет заказчику проще находить товары, услуги и работы, а поставщику - продвигать свои предложения.

"Чтобы пользователям было проще ориентироваться в постоянно расширяющемся каталоге, команда разработки внедрила на портале алгоритмы поиска по сходству. Нейронная сеть за несколько секунд на основе загружаемого изображения определяет возможную категорию для размещения новой товарной позиции, а также автоматически предлагает подходящие характеристики, которые государственные заказчики используют для формирования лотов закупочной процедуры. Это помогает систематизировать объекты государственных закупок, упростить поиск новой продукции и сравнение аналогичных позиций", - отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, чьи слова также приводятся в материале.

Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) появился в 2018 году. Он помогает повысить конкуренцию и прозрачность закупок, а также упрощает работу с продукцией. В настоящее время это уже полноценный маркетплейс с удобным поиском и систематизацией данных.