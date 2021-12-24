В Новосибирске в 2022 году хотят объявить новый конкурс на установку "умных" остановок

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Новый конкурс на заключение концессионного соглашения по созданию в Новосибирске сети "умных" остановок планируется объявить в январе 2022 года. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС мэр города Анатолий Локоть.

В конце ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО "Ростелеком". Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около 2 млн рублей. Позднее глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавший за реализацию проекта, ушел в отставку. Весной 2021 года был объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика, однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии города сообщили о пересмотре концепции проекта.

"Разрабатываются условия концессии с тем, чтобы учесть все те нюансы, которые не позволили принять это решение ранее, но здесь в значительной степени сказывается история с пандемией. Здесь и определенное социальное напряжение и острота проблемы - это все надо учесть. Рассчитываем, что все-таки в январе следующего года, нового года мы уже объявим конкурс", - сказал мэр.

Он добавил, что городскими властями рассматривается два варианта привлечения средств на проект. Один из способов подразумевает привлечение средств частных инвесторов. "Здесь мы предполагаем проведение тоже конкурсных процедур, но это не больше трех объектов с тем, чтобы некрупные операторы имели возможность поучаствовать в этом при соблюдении условий внешнего вида, условий содержания остановок и прилегающей территории", - пояснил Локоть, уточнив, что в следующем году планируется реализовать оба направления.

О проекте

Согласно первоначальному проекту, в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года из 250 "умных" остановок 156 планировалось оснастить так называемым теплым блоком, в котором должны были разместиться объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки должны были быть обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком в виде интерактивного экрана с голосовым управлением, который мог бы выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.

Как сообщал ТАСС заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков, по новой концепции планируется установка двух типов павильонов: с возможностью коммерческого использования (то есть теплое помещение) и остановочных платформ. Кроме этого, изменилась концепция умного блока. Изначально он представлял собой интерактивную доску с голосовым управлением, посредством которого можно было запрашивать информацию о маршрутах движения, новостях, была предусмотрена обратная связь, однако требования к блоку были пересмотрены и максимально ужаты. В пресс-службе мэрии города ТАСС поясняли, что отказ от избыточных требований к техническим характеристикам "умных блоков" позволит уменьшить стоимость проекта. Ранее она оценивалась в 310 млн рублей. Размещение остановок планируется завершить до конца 2022 года.