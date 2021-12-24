Эксперты: банковский сектор РФ может быть интересен инвесторам в отсутствие внешних шоков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский банковский сектор в условиях хороших запасов капитала и рекордной прибыли за 2021 год может быть интересен для инвестиций, но все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, стабильности макроэкономической ситуации и аппетита инвесторов. При этом не исключено, что уже в 2022 году в России состоится первое за несколько лет банковское IPO. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Урожайный год

Уходящий 2021 год обещает стать для российских банков одним из самых удачных за все время. По данным ЦБ РФ, за 11 месяцев 2021 года банковский сектор получил 2,251 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,6 раза больше показателя за такой же период 2020 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина также отмечала, что по итогам всего года прибыль банков РФ может достичь рекордных 2,5 трлн рублей.

При этом ЦБ с умеренным оптимизмом смотрит и в 2022 год. По словам Набиуллиной, хороший запас капитала банков позволит абсорбировать непредвиденные убытки и при этом наращивать кредитование, а прибыль сектора в следующем году будет "адекватной".

По мнению старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, рекордная прибыльность банков в текущем году обусловлена уменьшением негативного давления пандемии, и на этом фоне банки распустили часть резервов по кредитам, которые были созданы в 2020 году. "Поэтому по году доходность на капитал превысит 20%. Однако мы ожидаем, что стоимость риска в 2022 году вернется к уровням до пандемии, и доходность упадет до 18-19%, что все равно является хорошим показателем", - указал эксперт.

По его словам, в 2022 году розница останется главным драйвером роста. "Влияние роста ключевой ставки может быть разнонаправленным для банков, однако в среднем по сектору давление на маржу, которое наблюдалось в 2020 году - начале 2021 года, снизится", - отметил он.

Инвестиционная привлекательность

Эксперты полагают, что рекордная прибыль, стабильное качество портфеля и рост кредитования могут стать факторами относительно высокого интереса инвесторов к российским банкам. "Привлекательность банковского сектора может быть подогрета рекордными финансовыми показателями кредитных организаций в этом году. Кроме того, повышение динамики ключевой ставки, которую Банк России поднимал уже семь раз подряд, также увеличивает прибыльность и привлекательность банков", - считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Аналитики также отмечают, что текущая отчетность компаний банковского сектора, бумаги которых участвуют в биржевых торгах, не отражает ухудшение качества активов, а рекордная прибыль сектора делает эти активы хорошей инвестицией. "Если рассматривать банковский сектор с точки зрения инвестиций на бирже, то, несмотря на то, что отраслевой индекс финансов (ММВБ) снижается в последние несколько месяцев и сохраняется давление на чистую процентную маржу банков, вхождение в бумаги крупных эмитентов (например, госбанков) является хорошей инвестицией (хотя бы с точки зрения получения дивидендов)", - отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. По ее словам, сейчас на российский банковский сектор оказывают влияние скорее не внутренние факторы (снижение стоимости нефти, признание Банком России затяжного характера инфляции и возможно нового повышения ставки), а внешние: ухудшение ситуации на международных рынках (распространение нового штамма коронавируса, ускорение темпов сворачивания программы скупки активов ФРС США, повышение ключевых ставок центробанками, санкционное давление).

В свою очередь, старший директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень указал, что к "охлаждающим" интерес инвесторов факторам можно отнести высокую концентрацию рынка, что ограничивает возможности конкуренции для новых игроков. "Сейчас особый интерес могут вызывать банки с относительно развитой ресурсной базой - быстрый рост кредитных портфелей требует активного наращивания клиентских средств. В силу этого отдельные нишевые игроки (прежде всего, с хорошей региональной франшизой) могут привлечь покупателей", - отметил он.

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, могут заслуживать внимания с точки зрения инвестиций отдельные банки, демонстрирующие хорошую динамику чистой прибыли. "Что касается IPO российских банков, то для значительной части иностранных инвесторов могут возникнуть опасения в связи с угрозой санкций и с уже действующими внешними ограничениями. Поэтому перечень участников IPO будет формироваться в основном из внутренних инвесторов", - указал он.

Биржевые перспективы

Одним из вероятных банковских IPO (первичное публичное предложение - прим. ТАСС) в наступающем году эксперты называют возможную продажу акций банка "Открытие". О начале подготовке к продаже акций банка ЦБ РФ объявил в августе 2021 года. Тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что IPO рассматривается как один из базовых и перспективных вариантов продажи акций банка.

Кредитная организация попала на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк. Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". За это время банк успел значительно улучшить финансовые показатели и стать одним самых быстрорастущих банков в стране. Так, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь 2021 года чистая прибыль банка выросла в два раза, до 58,7 млрд рублей.

Глава "Открытия" Михаил Задорнов сообщал, что группа сохраняет высокое качество активов и развивается как устойчивый бизнес, учитывающий интересы широкого круга стейкхолдеров. Также "Открытие" за это время вошло в топ-5 российских кредитных организаций по размеру региональной сети и серьезно нарастило ресурсную базу из крупных российских компаний и розничных клиентов.

На фоне этого аналитики отмечают, что выход на биржу банка "Открытие" может быть вполне успешным. "В банке есть отчетливый тренд на улучшение показателей, это видно по последней отчетности. В частности, растет прибыль, качество активов улучшается, а доля плохих долгов, напротив, сокращается. Кроме того, "Открытие" достаточно хорошо развивает комиссионный бизнес и имеет одно из самых передовых в России инвестиционных направлений. Если не будет внешних шоков для российского фондового рынка, связанных с геополитикой, то спрос на этот актив безусловно будет", - отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что ЦБ РФ, который будет выводить на размещение банк "Открытие", проверил конъюнктуру рынка, неплохо продав санированный Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). "В сентябре 2021 года казахстанская компания Pioneer CapitalInvest купила у Банка России 100% акций АТБ за 14 млрд рублей, или 79% капитала. Успешная продажа АТБ внушает надежду и на успешную продажу банка "ФК Открытие". Вопрос в цене. Так как "Открытие" находится в гораздо лучшей форме, чем АТБ, можно ожидать и более высокую цену - около одного капитала", - отмечает Осадчий.

По его словам, если на балансе АТБ находился большой объем "плохих" долгов, то "Открытие" гораздо сильнее очищено от них.

"В качестве ориентира по "Открытию" можно использовать акции Сбербанка. Для сравнения: Сбербанк, исходя из котировок его акций, на 23 декабря был оценен рынком в 1,1 капитала. При оценке банка важен вопрос, какие его дочерние структуры войдут в периметр сделки, останутся ли в составе группы Росгосстрах банк и такие непрофильные активы, как "СК Росгосстрах", "Балтийский лизинг" и Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама", которые могут снижать цену бизнеса", - указывает Осадчий.

По мнению Суверова из УК "Арикапитал", "Открытие" может быть объектом долгосрочных инвестиций и вызовет интерес как розничных, так и институциональных инвесторов.

Эксперты также приводят в пример достаточно успешное IPO Санкт-Петербургской биржи в ноябре этого года. "Инвесторы остались довольны: акции биржи подорожали на 13,5% на открытии первых торгов. В ходе IPO компания разместила 15,2 млн акций (13,3% акционерного капитала) на сумму 175 млн долларов. Не исключено, что размещение крупного пакета акций банка "Открытие" в форме IPO также может оказаться успешным", - резюмировал Осадчий.