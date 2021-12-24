Ежемесячная аудитория Rutube достигла 14,2 млн пользователей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ежемесячная аудитория российского видеохостинга Rutube выросла в 3,8 раза и достигла 14,2 млн пользователей к концу года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"Первые шаги по совершенствованию сервиса дали свои результаты: ежемесячное количество уникальных пользователей, смотревших видео (MAU), по данным "Яндекс.Метрика", выросло за год в 3,8 раза до 14,2 млн пользователей. При этом количество посетителей видеохостинга Rutube на конец ноября увеличилось до 26,6 млн в месяц", - рассказали в пресс-службе.

Процесс модернизации платформы стартовал весной текущего года.

Был доработан функционал прослушивания подкастов и просмотра видео в широкоэкранном формате и в режиме мини-плеера. Осенью был усовершенствован пользовательский интерфейс и навигация, создана система уведомлений. Для упрощения пользовательского пути внедрена возможность авторизации и регистрации по номеру телефона.

Видеохостинг также расширил линейку форматов и выпустил 45 новых шоу собственного производства для аудитории 14-25 лет. Наибольшей популярностью пользуются игровые комедийные форматы.

За это время видеохостинг также провел более 4 тыс. онлайн-трансляций крупных событий, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Российскую креативную неделю, Восточный экономический форум, Экспо-2020 (Дубай) и другие.