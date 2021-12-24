Больше половины россиян рассматривают поиск подработки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Самочувствие россиян на рынке труда незначительно снизилось в последнем квартале 2021 года, однако доля тех, кто рассматривает для себя поиск подработки, выросла до 53%. Таковы результаты исследования HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Настроения соискателей на российском рынке труда накануне IV квартала 2021 года остались на нейтральном уровне: общий индекс самочувствия снизился лишь на 0,02 пункта и составил -0,004. Заметно больше соискателей перестали верить в успех трудоустройства в ближайшей перспективе - соответствующий индекс по сравнению с прошлым кварталом снизился больше всего. Также выросла доля тех, кто рассматривает для себя поиск подработки: доля таких респондентов составила 53%", - отмечается в результатах исследования.

Наиболее негативные настроения выражены в банковской сфере и юриспруденции.

"Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели из сферы продаж, а также работники в строительстве и недвижимости. Что касается регионов, то наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из Москвы, Московской области и Центрального федерального округа. Зато наиболее уверенно относительно других себя чувствуют соискатели на Дальнем Востоке и в Сибири", - отмечают эксперты.

Опрос проводился 29 сентября - 24 ноября 2021 года среди 17 689 российских соискателей.