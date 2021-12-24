Складные смартфоны, MacBook c чипом М1. И еще восемь интересных гаджетов 2021 года

В этом году производители выпустили мало запоминающихся новинок. В основном обновляли модели по мелочам. Но есть несколько исключений

На рынке компонентов для электроники — дефицит. Ограничения из-за пандемии и удаленная работа не способствуют большим прорывам. В прошлом году было много удачных новинок, а теперь затишье. Продажи у производителей идут отлично, и они сосредоточены на них больше, чем на попытках создать что-то инновационное. Так эксперты объясняют то, почему в 2021 году вышло мало чем-то выделившихся гаджетов. Большинство обновлений в линейках были незначительными. Но мы собрали новинки, которые стали заметными. MacBook и MacBook Air c чипом М1 Почти во всех подборках значимых гаджетов, вышедших в 2021 году, названы обновленные MacBook Pro и MacBook Air. В этом заслуга нового чипа М1, который получили ноутбуки. М1 — первый чип, разработанный Apple для Mac, он делает модели заметно быстрее и мощнее. Вкратце — с ним младшая модель MacBook Air справляется с профессиональными программами, а MacBook Pro делает это еще лучше.

Описание MacBook Pro c чипом M1 Max © Jack Skeens/Shutterstock/FOTODOM

"MacBook Pro — самый долгожданный для профи. Основная фишка — это собственный новый процессор, а точнее, целых два: M1 Pro и M1 Max. Новая архитектура чипов, благодаря чему они превосходят конкурентов по производительности и энергоэффективности. Второе — это экран. MiniLED пусть и не дотягивает до OLED, но цветопередача на куда более высоком уровне по сравнению с IPS. Ну и третье — порты. Apple в очередной раз признала ошибку и вернула слот для SD-карт и HDMI, потому что использовать донглы никому не нравится", — говорит Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked. Ноутбуки Microsoft Surface Laptop 4 Весной Microsoft обновила линейку ноутбуков Surface Laptop 4. Эти модели разрабатывались для удаленной работы — инженеры постарались сделать их максимально быстрыми. "Может, это и не MacBook Pro c чипом M1, но точно лучший ноутбук на Windows в 2021 году. Впечатляют 13 часов автономной работы. Главное, что выгодно отличает ноутбук от конкурентов, в частности лэптопов Apple, — сенсорный экран PixelSense. При этом цена Surface Laptop 4 неожиданно конкурентоспособна", — говорит Антон Мякин, автор MyGadget. Долгожданные метки AirTag для вещей Это весенняя новинка от Apple. Маячки AirTag ожидались на каждой презентации Apple с 2019 года. Представляют собой круглые маленькие метки, оснащенные Bluetooth LE, батареей, динамиком и акселерометром.

Можно прикрепить к любой вещи, которую вы часто теряете и ищете. Или использовать для контроля багажа в самолете. С метками можно работать, например, через приложение "Локатор", также они синхронизируются с другими устройствами Apple. Складные смартфоны Samsung

На эту тему Неделя с Galaxy Flip3. Если вам нравятся складные смартфоны — советуем его попробовать

В августе компания Samsung выпустила третье поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Z Fold — старшая модель, которая раскладывается в планшет, как книжка. Z Flip3 — прямоугольник, он складывается, как пудреница, пополам вертикально. Производители сейчас экспериментируют с телефонами, у которых можно согнуть экран. К слову, не только с телефонами — в этом году LG выпустила телевизор, который сворачивается в рулон. Но вернемся к смартфонам. Если в первых версиях Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 были совсем сырыми, то теперь они весьма жизнеспособны. Но если от Fold3 отпугивает цена, то Flip3 стоит как обычный флагман и дешевле гибких смартфонов от конкурентов. Поэтому многие обозреватели советуют его тем, кто хочет попробовать модель со складным экраном. Смартфон-камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra

На эту тему Как выбрать смартфон с хорошей камерой? Советуют техноблогеры и фотографы

Камера, батарея и цена — главное, на что смотрят покупатели при выборе телефона. Многие готовы простить устройству слабую батарею за камеру, которая позволит делать впечатляющие фото и видео. Большинство фотографов и блогеров, которые снимают на смартфон, выбирают флагманы iPhone или Samsung. Но есть и другие удачные модели с хорошими камерами. Например, новинка Xiaomi Mi 11 Ultra. "Телефон шикарно фотографирует, это логично, учитывая большой сенсор на 1/1.12 дюйма, качественную оптику с диафрагмой f/2, оптическую стабилизацию, лазерную фокусировку, дополнительные широкоугольную и телефотокамеру. Еще одна особенность Mi 11 Ultra — небольшой экран на задней панели, он отображает заряд батареи, показывает время и может выступать в качестве полноценного дисплея. Работает под управлением процессора Snapdragon 888 — топового камня 5 нм для Android-смартфонов", — говорит Антон Мякин. Google Pixel 6 Обозреватели техники давно любят Google Pixel. "Google славится своей работой с софтом. Его смартфоны делают прекрасные снимки", — объясняет Данил Гаращенко.

Описание Google Pixel 6 © Mr.Mikla/Shutterstock/FOTODOM

Что-то из новых моделей каждый год присутствует в подборках лучших гаджетов. В этом году в разных топах — Google Pixel 6: портал Android Authority назвал его смартфоном года. GoPro Hero10 Black "Камеры этой марки давно стали подспорьем для съемок любой сложности, но после выхода прорывной модели Hero 7 Black компания долго отдыхала. "Десятка" первой обеспечила достойную картинку с разрешением 5.3К при 60 кадрах в секунду, а в 4К выдает ошеломительные 120 кадров. Жизнь многих операторов станет сильно легче", — говорит Сергей Вильянов, обозреватель Vilianov.

Описание GoPro Hero10 Black © marekuliasz/Shutterstock/FOTODOM

Телевизоры LG LG заметно проявилась в этом году. Выпустили первый в мире телевизор, у которого сворачивается экран: Signature OLED R. Выглядит здорово, но стоит больше 7 млн рублей.

Описание Телевизор LG Signature OLED R © AP Photo/John Locher