В Москве расширили участие малого бизнеса в государственных закупках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение расширить участие субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в государственных закупках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы расширит возможности субъектов малого предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций по участию в закупках для государственных нужд. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением начальная (максимальная) цена контрактов, по которым закупки в обязательном порядке осуществляются у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, повышается с 3 до 20 млн рублей. Также постановление вносит ряд изменений в положение о системе государственных закупок города Москвы в целях приведения его норм в соответствии с федеральным законом.

В 2021 году в госзакупках приняли участие порядка 40 тыс. субъектов малого предпринимательства.