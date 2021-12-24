Совфед одобрил закон об антикоррупционной проверке финомбудсмена

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который предусматривает включение кандидатов на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки по операциям, счетам и вкладам.

Документ устанавливает обязанности граждан, претендующих на замещение должностей финансовых уполномоченных и лиц, замещающих данные должности, представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и имуществе их супругов и несовершеннолетних детей.

Вносятся изменения в закон об оперативно-разыскной деятельности. Дополняется перечень оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении служащих Банка России, финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Они осуществляются по запросам Банка России и органов, проверяющих достоверность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных указанными лицами. Решение о контроле за расходами лиц, замещающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей принимает глава ЦБ либо уполномоченное им должностное лицо.

Также закон возлагает на финансовых уполномоченных обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлять ЦБ обо всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Документ распространяет на финансового уполномоченного ограничения, запреты и обязанности, которые предусмотрены антикоррупционным законодательством для всех должностных лиц.

Финансовый омбудсмен выступает арбитром в спорах между потребителями финансовых услуг и банками на сумму не более 500 тыс. рублей.