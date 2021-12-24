В Минпромторге прогнозируют сохранение дефицита автомобилей в первой половине 2022 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дефицит новых автомобилей в продаже в РФ может сохраниться в первой половине следующего года, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей, и, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года. Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей - те самые чипы", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, результат от локализации производства этой электроники в РФ будет ощутим через 2-2,5 года, однако Минпромторг рассчитывает на стабильность производства чипов на предприятиях в Юго-Восточной Азии в 2022 году.