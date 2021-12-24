Минпромторг ожидает роста в обрабатывающей промышленности в 2022 году на 5%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рост в обрабатывающей промышленности РФ в следующем году, как и в 2021 году, должен составить около 5%, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Основной показатель по обрабатывающей промышленности должен составить примерно так же, как и по текущему году, - около 5% (рост)", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам министра, основными драйверами роста должны остаться сельхозмашиностроение, гражданское авиастроение с учетом уже заложенных заказов, станкостроительная отрасль, фармацевтика, химическая отрасль и деревообрабатывающая промышленность.

Ранее Мантуров говорил, что в этом году ждет роста в 10% в гражданских сегментах авиапромышленности, судостроения и радиоэлектроники и в 20% в фармацевтической индустрии. Рост обрабатывающей промышленности в этом году министерство оценивает в 5%, при этом сельскохозяйственное машиностроение увеличилось на 40%.