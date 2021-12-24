Совфед одобрил закон об отмене на запрет работы открытых систем горячего водоснабжения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, отменяющий обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2022 года в России не должны эксплуатироваться открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), это установлено законом, принятым в 2010 году. Предполагалось, что за десять лет все открытые системы подачи горячей воды будут переоборудованы в закрытые. Одобренный сенаторами закон признает эту норму утратившей силу. "В настоящее время законодательством РФ урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения", - говорится в пояснительной записке.

При этом в документе отмечается, что сохраняется норма о запрете подключения новых объектов капитального строительства к открытым системам теплоснабжения, что "позволит обеспечить постепенное строительство аналогичных закрытых систем".

Закон также предусматривает, что при утверждении и актуализации схем теплоснабжения должна проводиться обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы ГВС.

Документ должен исключить экономически и технологически необоснованные расходы теплоснабжающих организаций, субъектов РФ, муниципальных образований, связанных с необходимостью исполнения запрета осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 года, говорится в пояснительной записке.