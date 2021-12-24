В Красноярске в течение полугода подготовят проект крупнейшего делового центра Сибири

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Проект делового центра "Красноярск-сити", который будет крупнейшим в Сибири, подготовят в Красноярском крае в течение полугода. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

Ранее Усс докладывал президенту РФ Владимиру Путину о планах строительства "Красноярск-сити" для размещения офисов крупных компаний. Также сообщалось, что проект крупнейший в Сибири и предполагает строительство четырех многоэтажных башен в рамках одного комплекса с общей площадью свыше 295 тыс. кв. м.

"Его реализация требует не одного дня и даже не одного года. Сегодня можем уверенно констатировать тот факт, что офисы крупных компаний, которые работают у нас в Красноярском крае, действительно перемещаются к нам в город <...>. Проект, как планировка соответствующего квартала, скорее всего появится у нас в ближайшие полгода", - сказал губернатор.

В разработке проектно-архитектурных решений принимают участие красноярские архитекторы, подключено конструкторское бюро "Стрелка", не исключено также и привлечение к этой работе архитекторов из-за рубежа. Речь идет не только о застройке территории, но и о благоустройстве набережной, а также ряда островов, которые находятся неподалеку, подчеркнул он.

Усс добавил, что свои офисы частично перевели в Красноярск компании "Полюс" и "Русал", следующими могут стать "Русгидро", СУЭК и СГК.

Предполагаемое место размещения "Красноярск-сити" - жилой район "Новоостровский" в центральном районе города. Он объединит офисы, апартаменты для проживания и досуг. Проект может стать ядром нового инвестиционного центра Сибири, собрав на своей площади управляющие структуры крупнейших компаний макрорегиона и страны.