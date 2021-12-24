"Норникель" восстановил объемы производства, снизившиеся из-за подтопления рудников

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" полностью восстановила объемы производства на предприятиях Заполярного филиала, снизившиеся после произошедшего в начале года подтопления двух рудников. Об этом сообщил журналистам губернатор края Александр Усс.

"Норникель" частично приостановил деятельность подземных рудников "Октябрьский" (5 млн тонн руды в год) и "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) в феврале 2021 года вследствие подтопления. "Октябрьский" возобновил работу в апреле и вышел на полную мощность к середине мая. На "Таймырском" добыча возобновилась в начале июня.

"На объектах норильского комбината произошло затопление, и это, безусловно, сказалось на объемах промышленного производства на таком важном для нас предприятии как "Норильский никель". <…> Я буквально несколько минут назад закончил разговор с Николаем Николаевичем Уткиным (руководитель норильского дивизиона компании - прим. ТАСС), и он еще раз подтвердил тот факт, что объемы производства вернулись к прежнему уровню", - сообщил Усс.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.