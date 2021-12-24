Красноярский край к 2023 году на 20% сократит госдолг

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают сократить госдолг к январю 2023 года до 50 млрд рублей. Сейчас размер госдолга составляет порядка 60 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Александр Усс.

"Сейчас он (госдолг - прим. ТАСС) составляет 60 млрд рублей с небольшим <…> Государственный долг в 2017 году составлял 104 млрд рублей <…> И если все пойдет по плану, к следующему январю он составит порядка 50 млрд рублей. Это реальный прорыв", - сказал Усс. Таким образом, госдолг региона по сравнению с текущим годом сократится более чем на 17%, а по сравнению с 2017 годом - более чем в два раза. Губернатор отметил, что текущий год был самым успешным в финансовом плане за всю новейшую историю края, а в следующем году доходная часть бюджета впервые превысит 300 млрд рублей. В период 2022-2024 годов она составит порядка 1 трлн рублей.

В начале декабря Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходы в следующем году составят порядка 310,1 млрд рублей, в 2023 году - увеличатся до 317,1 млрд рублей, в 2024 году власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд рублей.