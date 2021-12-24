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Совфед одобрил закон о торгах на искусственные участки на водных объектах

Как отмечали разработчики документа, правоприменительная практика показала отсутствие конкурентной среды в этой области и избыточность процедуры проведения аукционов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, отменяющий действующие законодательные нормы о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах.

В настоящее время законодательство предусматривает проведение открытого аукциона на право заключать договоры о создании искусственных земельных участков на водных объектах за счет средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также на право выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка.

Аукцион признается несостоявшимся, если на участие в нем подана одна заявка и заявитель признан участником аукциона или в нем участвовали менее двух представителей, а также если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о намерении приобрести предмет по начальной цене. Как отмечали разработчики законопроекта, правоприменительная практика показала отсутствие конкурентной среды в этой области и избыточность процедуры проведения аукционов.

Законом отменяются действующие законодательные нормы о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, в том числе при создании морских портов и расширении территории портов.

Закон определяет органы власти, которые могут выступать стороной при заключении договоров о создании искусственного земельного участка, устанавливает, что одним из существенных условий договора является плата за создание такого участка. Методика определения ее размера устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

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