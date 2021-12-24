Правительство отложило рассмотрение вопроса о налоге на дивиденды для металлургов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России отложило рассмотрение инициативы Минфина РФ об увязывании ставки налога на прибыль и дивидендов металлургических компаний за последние пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в интервью Forbes.

"Этот вопрос пока отложен. Проблема же возникла из-за того, что целый ряд компаний начали резко наращивать выплаты дивидендов, сокращая объемы инвестиций. Мы просто это видели, и на том совещании, когда я цитировал Горького - "С кем вы, "мастера культуры?" - график раздали, на котором была очень четко показана динамика дивидендов и динамика инвестиций, как они пошли в разные стороны", - сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый вице-премьер добавил, что в России есть сферы, в которые можно инвестировать, однако у некоторых владельцев компаний есть "искушение превратить компании в кеш-машины и воспользоваться временной конъюнктурой". Многие компании, по словам Белоусова, поступили именно так, хотя такое решение не является стратегическим.

"Более того, есть достаточно большое количество инструментов сейчас, льгот, которые можно применить для того, чтобы поддержать бизнес, чтобы он инвестировал", - отметил Белоусов. Одним из таких инструментов является механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений, пояснил он.

Министерство финансов РФ в сентябре текущего года предложило повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет. Однако власти и бизнес договорились о том, что обсуждение этого варианта изменений налогообложения продолжится и пока они вводиться не будут.