Совфед одобрил закон об изменении условий премирования госслужащих

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, эти изменения позволят "рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей". Согласно действующей норме, премии госслужащим выплачиваются "за выполнение особо важных и сложных заданий". Новая формулировка позволяет назначать их в том числе за выполнение указанных заданий.

В соответствии с законом совершенствование системы оплаты труда госслужащих запланировано в два этапа: с 1 января 2022 года - в отношении центральных аппаратов федеральных государственных органов, с 1 января 2023 года - в отношении территориальных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, представительств РФ и федеральных органов исполнительной власти за рубежом.

Как пояснил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, такое регулирование позволяет предусмотреть особенности оплаты труда госслужащих в различных органах и при необходимости своевременно уточнять эти нормативы. "Данный закон требует разработки ряда дополнительных подзаконных актов, прежде всего указов президента (их порядка десяти), они уже подготовлены", - уточнил сенатор.

Как говорится в пояснительной записке к закону, сам документ и подготовленные в его развитие проекты указов президента РФ будут исполнены за счет средств федерального бюджета, полученных в результате "оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих", перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.