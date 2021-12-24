В Таиланде заявили, что экономика страны ждет российских инвестиций и бизнесменов

БАНГКОК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Таиланда рассчитывают, что российские инвесторы и бизнесмены заинтересуются возможностями королевства. Об этом заявил ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел королевства Тани Санграт.

"Мы хотели бы пригласить российских инвесторов и бизнесменов, чтобы они приехали в Таиланд и узнали о возможностях нашей страны и региона, - сказал дипломат. - В частности, о "Восточном экономическом коридоре", особенно по направлениям, в которых вы сильны, а именно в науке, технике, космосе, безопасности и кибербезопасности". "Я надеюсь, что они найдут здесь возможности для инвестиций и ведения бизнеса", - подчеркнул Санграт, отметив, что в 2022 году пройдет крупное мероприятие для бизнесменов.

Вместе с тем он заявил, что Россия для Таиланда является очень важным рынком. "Мы хотели бы увеличить наш объем торговли с РФ, - сказал Санграт. - Мы также заинтересованы в импорте из России". "Заинтересованы в торговле между двумя странами, а также РФ с регионом", - добавил он.

По словам дипломата, власти страны также хотели бы "поработать над соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Таиландом". "Хотим стать третьей страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии после Вьетнама и Сингапура, с кем заключили подобное соглашение", - подытожил Санграт.