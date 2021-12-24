Росатом начал тестирование СПГ-оборудования на единственном в Европе стенде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Испытания на первом в Европе стенде для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ начались на территории АО "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры" (АО "НИИЭФА", предприятие ядерно-оружейного комплекса Росатома). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АО "Атомэнергомаш" (АЭМ, машиностроительный дивизион Росатома).

"Атомэнергомаш <…> и АО "НИИЭФА" <…> начали испытания на первом в Европе стенде для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ, расположенном на площадке НИИЭФА в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Стенд в Петербурге - крупный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. На площадке установлена одна из самых больших в мире систем хранения криогенных жидкостей как в виде жидкого азота, так и СПГ. Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в Атомэнергомаш "ОКБМ Африкантов". Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза. Строительство стенда финансировалось из средств Минпромторга и Росатома и было завершено в августе в рамках исполнения поручения президента РФ по импортозамещению критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России.

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов машиностроительного дивизиона Росатома. В 2020 году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в истории российской нефтегазохимии крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, самостоятельно созданный и изготовленный отечественным производителем - "ОКБМ Африкантов". Новый насос ЭНК 2000/241 с номинальной подачей 2000 м3/ч, испытания которого начались на стенде, - на сегодняшний день самый высокопроизводительный из разработанной ОКБМ линейки оборудования для производства СПГ. Ранее предприятия Атомэнергомаша освоили производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ. В планах - расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

"Помимо того, что российский стенд - первая в Европе и третья в мире испытательная площадка для средне- и крупнотоннажного оборудования СПГ, комплекс также является наглядной демонстрацией отечественных высоких технологий. Конструкция стенда была разработала российскими специалистами, а все оборудование для него поставили отечественные предприятия. Само строительство было реализовано в кратчайшие сроки - меньше, чем за два года, несмотря на вызванные пандемией сложности буквально на всех этапах", - прокомментировал событие генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.