Белоусов заверил, что правительство поддержит "Роснано" по проблеме с долгами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило план поддержки "Роснано", дефолтов по долгам компании не будет. Об этом заявил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в интервью Forbes .

"Поддержка ["Роснано"] оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами "Роснано". Я не хочу раскрывать детали, но она существует. Никаких дефолтов не будет, это вот точно совершенно я могу сказать", - сказал Белоусов изданию.

Первый вице-премьер отметил, что основной проблемой является то, что, выходя из активов, компания будет вынуждена тратить все деньги на погашение долгов. В итоге компания в ближайшие годы "будет сама себя есть", резюмировал Белоусов. При этом он подчеркнул, что такой институт, как "Роснано", нужен, поскольку РФ не хватает институтов развития, ориентированных именно на зрелые компании.

"Когда компания попадает в "долину смерти" и ей нужен переход на следующий уровень, когда ей нужно масштабироваться, привлекать инвестиции - тут явная нехватка поддержки. Вот создан Фонд фондов. И я считаю, что было бы здорово, чтобы "Роснано" сохранилась как институт, ориентированный на этот сегмент", - сказал Белоусов.

19 ноября 2021 г. "Роснано" провело закрытую встречу с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании. По итогам встречи на официальном сайте компании был размещен пресс-релиз, из которого следовало, что "обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Сообщение вызвало негативную реакцию - котировки рублевых облигаций "Роснано" снизились на 10-30% до уровня 70-90% от номинала. При этом Минфин России также сообщил, что невыполнение долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями, не предусматривается. Банк России в свою очередь заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с долгом госкорпорации.