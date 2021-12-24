Совфед одобрил закон о рассмотрении судами правонарушений с драгметаллами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, направленный на приведение Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в соответствие с законодательством о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

В частности, документом устанавливается, что дела об административных правонарушениях по статье 15.47 КоАП о нарушении обязательных требований к учету и хранению металлов, камней и продукции из них рассматриваются судьями, если дело возбуждено должностным лицом государственного учреждения, подведомственного Минфину России.

При этом закон наделяет должностных лиц Федеральной пробирной палаты полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях по ряду статей КоАП. Это ведение деятельности, связанной с операциями с драгоценными металлами и камнями, без постановки на специальной учет либо с нарушением установленных требований, сбыт и перемещение незаконно добытых металлов и камней, а также нарушение требований при их обращении, учете и хранении. Сейчас такие дела рассматривают суды.

Уточняется, что Роспотребнадзор будет рассматривать дела о нарушениях обязательных требований при обращении драгоценных металлов и камней только в части розничной продажи ювелирных и других изделий. Сейчас этот орган рассматривает такие дела в части реализации, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней или изделий, содержащих их.

Как пояснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон уточняет положения об административной ответственности за нарушение правил операций по специальному учету драгоценных металлов и драгоценных камней, которые с 1 сентября текущего года производятся исключительно в федеральной государственной информационной системе. "Уточняется только диспозиция нормы. Санкции для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не изменяются", - подчеркнула она.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.