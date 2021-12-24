В моногороде на Ставрополье до 2024 ода реализуют более 50 инвестпроектов

ПЯТИГОРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Инвесторы планируют до 2024 года реализовать в моногороде Невинномысске (Ставропольский край) свыше 50 проектов общей стоимостью более 217 млрд рублей. Это позволит создать 11 тысяч рабочих мест, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"На территории муниципального образования города Невинномысска ближайшие три года (2022-2024 гг.) будет реализован пакет инвестиционных проектов в общем количестве более 50 на общую сумму свыше 217 млрд рублей и количеством создаваемых новых рабочих мест более 11 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них проекты в сфере вторичной переработки сырья, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в санаторно-курортной и туристской сферах.

Отмечается, что по постановлению правительства РФ по ряду инвестиционных проектов планируется выплатить компенсацию затрат инвесторам, либо осуществить государственные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для реализации этих проектов на общую сумму более 3 млрд рублей.