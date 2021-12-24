Совфед одобрил закон о контроле за лекарственными препаратами в ветеринарии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии.

Документ разработан во исполнение плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года. Поправки вносятся в законы "О ветеринарии" и "Об обращении лекарственных средств".

Закон предусматривает, что оформлять требования об отпуске лекарственных препаратов для ветеринарного применения будут организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются содержанием, разведением и выращиванием животных. При этом рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения можно будет оформить в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, сделать это можно будет в электронной форме.

Закон запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без документов. Помимо этого, закон также устанавливает категории лиц, которым необходима лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве. При отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность и рецепта запрещается реализация таких кормов.

Минсельхоз наделяется полномочиями по утверждению перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам и требованиям.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.