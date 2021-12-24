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Самолет МС-21 завершил летную сертификационную программу

Коммерческие поставки самолета должны начаться в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Летная сертификационная программа по МС-21 завершена, самолет в ближайшее время получит сертификат типа, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы завершили летную сертификационную программу по МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Мантуров напомнил, что коммерческие поставки самолета должны начаться в следующем году.

Ранее он говорил, что сертификация самолета МС-21 до конца 2021 года зависит от дат окончания программы испытательных полетов и скорости принятия решения контролирующим органом - Росавиацией. Минпромторг обещал сделать все возможное, чтобы успеть сертифицировать самолет в этом году.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха).

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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