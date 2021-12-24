Белоусов заявил, что не видит смысла в восстановлении Госплана

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Идея восстановления системы планирования, аналогичной Госплану СССР, в России лишена смысла, заявил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в интервью Forbes.

"В СССР Госплан был только вершиной айсберга. Это была очень разветвленная, тяжеловесная, огромная машина, которая работала крайне неэффективно. В здравом уме сегодня никто не захочет восстанавливать Госплан", - сказал Белоусов.

Вместе с тем, первый вице-премьер отметил, что в РФ в значительной мере утрачена культура балансовых расчетов. "Мы с нехваткой такого балансового видения столкнулись в полный рост, когда начали всерьез заниматься импортозамещением. Эта культура в рыночной экономике была бы очень нужна", - добавил Белоусов.

По его словам, государство может способствовать сохранению баланса в экономике путем стимулирования и наращивания предложения при необходимости, а также сдерживания спроса. Кроме того, государство может оказывать влияние на эффективность для поддержания экономического баланса, подчеркнул Белоусов. "Грубо говоря, если у вас растет эффективность, вам нужно меньше металла. Такой мерой эффективности является производительность труда", - пояснил он.