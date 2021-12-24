Испытания первого самосвала-беспилотника для угледобычи проведут в Кузбассе в 2022 году

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) совместно с компанией "Камаз" в 2022 году проведут производственные испытания первого беспилотного грузового самосвала, опытный образец которого разрабатывают совместно. В перспективе такие машины могут использоваться в угольной промышленности, чтобы обеспечить повышенную безопасность горных работ, рассказал ТАСС ректор университета Алексей Яковлев.

"Планируем, что к концу следующего года первый [беспилотный самосвал] "Камаз" поступит к нашим индустриальным партнерам на испытания, потом проведем его доработку и можно будет говорить о создании серийного образца. Уже совершенно очевидно, что будущее за безлюдной добычей полезных ископаемых, эти технологии более безопасные и высокопроизводительные", - сказал Яковлев.

Он пояснил, что университет и "Камаз" сегодня работают над созданием трех модификаций беспилотной промышленной техники: это карьерные самосвалы-беспилотники грузоподъемностью 125 тонн и 90 тонн и грузовой беспилотный самосвал на 50 тонн, опытный образец которого находится на завершающей стадии сборки. Конструкция беспилотных большегрузов будет отличаться в зависимости от типа их двигателя и мощности, одна из модификаций будет использовать только газомоторное топливо вместо дизельного.

Ученые создают импортозамещающие технологические решения для беспилотной карьерной техники, так как на российском рынке подобных разработок для оснащения горных машин пока нет. "Новой экономике и промышленности нужны не только новые технологии, но и кадры. Беспилотной техникой должны управлять не водители, а операторы, которые одновременно смогут работать с парком такой техники, управлять логистикой, выявлять и предотвращать сбои", - пояснил ректор. Он добавил, что вуз намерен готовить специалистов для обслуживания беспилотников.

Центр промышленной робототехники

Как отметил ректор, промышленные предприятия Кузбасса активно внедряют роботизированную технику для автоматизации производственных процессов. В связи с этим формируется спрос на специалистов, которые могут ею управлять, настраивать и обслуживать.

Поможет в обретении новых компетенций Центр промышленной робототехники, который будет открыт на базе вуза в 2022 году. "В нем будут представлены основные марки роботизированной техники - KUKA, FANUC, ABB и другие. Обучаться там смогут в первую очередь наши студенты, а также сотрудники предприятий, которым нужно провести переподготовку кадров", - сказал Яковлев.

Горняки, по его мнению, сегодня должны разбираться в IT-технологиях, чтобы уметь управлять роботизированной техникой, работать с программными продуктами. "Что касается машиностроения, эта сфера тоже активно роботизируется, поэтому востребованы соответствующие образовательные модули", - добавил ректор.

Наставничество для нового поколения

Кроме того, в политехе запустят пилотный проект по наставничеству для студентов. Персональные тьютеры из числа педагогов помогут обучающимся выбрать индивидуальную образовательную траекторию.

"Тому поколению, которое сегодня приходит к нам учиться, необходимо четко понимать, какие возможности они получают, выбирая КузГТУ. Наша задача - дать студенту максимальные возможности для выбора его траектории профессионального и личностного развития, помочь с адаптацией на новой образовательной ступени. Для этого с 2022 года запустим пилотный проект по наставничеству для студентов. По конкурсу будем отбирать сотрудников, которые готовы стать своего рода тьюторами для студентов, помогать им, направлять, наставлять", - сказал Яковлев.

Кузбасский государственный технической университет является опорным вузом для промышленности региона, занимается подготовкой кадров для ее ключевых отраслей и ведет разработку технологий безопасной добычи полезных ископаемых. В КузГТУобучаются порядка 6,7 тыс. студентов.