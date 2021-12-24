Руководство Горьковской железной дороги заявило, что проект ВСМ до Нижнего Новгорода готов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Разработка проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород завершена и прошла госэкспертизу. Ожидается принятие решения для начала его реализации, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергей Дорофеевский.

"Проект завершен, разработка проекта, пройдена Госэкспертиза проекта. С Глебом Сергеевичем (Никитиным, губернатором Нижегородской области - прим. ТАСС) мы на эту тему общались, мы предложили передать этот проект Нижнему Новгороду. Сегодня вопрос стоит в принятии решения. Вся самая глобальная бумажная работа сделана", - сказал Дорофеевский.

Он добавил, что для начала реализации проекта нужно дождаться принятия решения по нему на федеральном уровне.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 августа попросил поддержки российского лидера в реализации проекта. Президент предположил, что этот проект "самолеты убьет сразу", поскольку ВСМ и аэропорт конкурируют друг с другом за пассажиров. Никитин, напротив, был убежден, что аэропорт Нижнего Новгорода получит преимущество и сможет войти в систему аэропортов Московской агломерации в случае запуска ВСМ.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов сообщал, что проект ВСМ предусматривает создание нескольких станций в Нижнем Новгороде, одна из них будет сопряжена с Московским вокзалом, благодаря чему время в пути между центрами городов составит 1 час 46 минут.