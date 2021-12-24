В Казахстане открылся первый супермаркет российских товаров

НУР-СУЛТАН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Официальная церемония открытия первого супермаркета российских товаров в Казахстане "Матрешка" состоялась в пятницу в столице республики. В мероприятии приняли участие посол России Алексей Бородавкин, торговый представитель РФ Андрей Бабко, сотрудники Русского дома в Нур-Султане.

"Я надеюсь, что благодаря разнообразию, богатству ассортимента, качеству товаров этот супермаркет будет пользоваться большим успехом у жителей столицы", - сказал Бородавкин в ходе церемонии открытия.

По его словам, в магазине представлены товары из 31 региона России. "Здесь есть и любимые казахстанцами мясные продукты, и сыры, и кофе, и чай, и сладости. Важно, что супермаркет открылся накануне Нового года и Рождества, здесь можно купить все к праздничному столу", - отметил дипломат.

Площадь магазина составляет 700 кв. м. В беседе с корреспондентом ТАСС владелец сети "Матрешка" Алма Сарсикеева рассказала, что в ассортименте более 5 тысяч наименований российской продукции, некоторые из которых впервые представлены на казахстанском рынке, в том числе кофе из Крыма, чай из Башкортостана и другие.

Планы на будущее

По словам Сарсикеевой, компания намерена расширять свою торговую сеть в республике. "До конца 2022 года мы планируем открыть еще три магазина в Нур-Султане и один магазин в Алма-Ате", - рассказала она, отметив, что в 2023 году планируется открытие гипермаркета в столице, а ассортимент увеличить вдвое. Этого планируется достичь за счет мясной и рыбной продукции, молочной продукции длительного хранения, сыров, хлебобулочных изделий, детского питания и игрушек, а также бытовой химии. "При поддержке торгового представительства РФ, Российского экспортного центра мы планируем расширить пул поставщиков, которые собираются выходить на казахстанский рынок и впервые будут позиционировать себя именно в супермаркете "Матрешка", - пояснила Сарсикеева.

Заместитель торгового представителя России в Казахстане Светлана Журкина подтвердила корр. ТАСС, что в магазине будут появляться товары и из других регионов. "И количество российских регионов с точки зрения их представленности здесь будет расти. Сейчас 31 регион, я думаю, что в середине следующего года мы представим практически все регионы России", - рассказала она.

Журкина отметила, что нигде в Казахстане нет такого широкого выбора российских товаров. Несмотря на то, что открывшийся сейчас супермаркет относится к сегменту "средний плюс", "здесь цены ниже, чем в среднем в магазинах по городу".

Заместитель российского торгового представителя также рассказала, что связанные с пандемией ограничения никак не сказались на поставках товаров из России в Казахстан. "Проблемы технического порядка партнер нам не обозначал ни разу. К тому же мы находимся в рамках Евразийского экономического союза. Отсутствует и большая цепочка посредников, то есть товар идет напрямую от производителя к сбытчику. Этот механизм позволяет предложить товар потребителю по минимальной цене", - пояснила Журкина.