Совфед одобрил закон о продаже вина из ЕАЭС на специализированных ярмарках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который разрешает продажу, потребление и рекламу произведенного в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вина на специализированных ярмарках.

Предусматривается, что такие ярмарки будут проводиться не более 14 календарных дней, на них будет осуществляться розничная продажа винодельческой продукции и безвозмездная раздача образцов такой продукции для их дегустации, а 100% торговых мест будет отведено под розничную продажу винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территории этих государств винограда. Это коснется всей винодельческой продукции, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки.

Ограничения, установленные в настоящее время для розничной продажи алкогольной продукции и продажи при оказании услуг общественного питания, будут распространяться на розничную продажу винодельческой продукции и ее дегустацию при проведении специализированных ярмарок винодельческой продукции. Предусмотренные законом требования о наличии стационарных торговых объектов, стационарных производственных помещений или отдельных складских помещений распространяться на розничную продажу винодельческой продукции на ярмарках не будут (кроме продажи коньяка, бренди и виноградной водки).

Для розничной продажи винодельческой продукции или безвозмездной раздачи образцов такой продукции для ее дегустации на ярмарках не потребуется отдельной лицензии, нужна будет одна из следующих лицензий: на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции; на розничную продажу алкогольной продукции; на производство, хранение, поставку и розничную продажу произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции. Эти новшества также не коснутся продажи коньяка, бренди и виноградной водки.

Законом разрешается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территории этих государств винограда, на специализированных ярмарках винодельческой продукции, в том числе проводимых в нестационарных торговых объектах. Также разрешается проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции или ее дегустацией, вне стационарных торговых объектов, если такие рекламные акции проводятся в местах проведения специализированных ярмарок.