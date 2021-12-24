Россия призывает США отказаться от блокировки механизмов ВТО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия призывает американских коллег прекратить попытки расшатать глобальную торговлю и вернуться к конструктивному и равноправному диалогу в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы в очередной раз призываем Вашингтон прекратить попытки расшатать несущую конструкцию глобальной торговли. Это, кстати говоря, относится не только к глобальной торговле, но и в целом к международным отношениям. Призываем вернуться к конструктивному, равноправному диалогу в ВТО, а, что особенно важно, в нынешних условиях многочисленных глобальных вызовов это действительно приобретает особый смысл", - сказала она.

Захарова отметила, что "паралич сложившейся в ВТО двухступенчатой системы разрешения споров затрудняет оспаривание другими странами целого ряда торговых мер". Она подчеркнула, что предпринятые Белым домом меры "вполне себе является еще одним пазлом в общей картине отношения США к миру в целом".

"Многие организации хотели бы оспорить торговые меры на тех основаниях, которые были выработаны в этой организации, но это сделать невозможно, потому что аппеляционный механизм заблокирован США. Меры по сдерживанию и нечестной конкуренции вводят США, при этом настаивают на том, чтобы все играли по правилам ВТО, а у тех, у кого есть сомнения, что эти правила нарушаются, и те, кто хотели бы задействовать имеющиеся механизмы по решению споров, у них такой возможности нет, потому что они заблокированы США", - добавила она.

Ранее во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада о выполнении Москвой обязательств в рамках ВТО. По версии американской стороны, "Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".