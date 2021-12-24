Объем финансирования реализации нацпроектов в Ингушетии в 2021 году вырос на 36%

МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Финансирование реализации национальных проектов в Ингушетии в 2021 году увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом, на эти цели из федерального бюджета в регион направлено более 11, 8 млрд рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на совещании о ходе реализации национальных проектов в Ингушетии.

"В текущем году в республике реализуется 41 региональный проект, по 27 из которых доведено финансирование в объеме более 11, 8 млрд рублей. 98% из них составляют средства федерального бюджета. По сравнению с предыдущим годом этот объем вырос на 36%", - сказал Чайка, отметив, что только в рамках нацпроекта "Образование" региону выделено более 7, 8 млрд рублей.

При этом полпред обратил внимание на недостаточное кассовое освоение средств - на 20 декабря остаток неизрасходованных бюджетных средств составлял 4,6 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей для строительства школ. Из 84 объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году, в настоящее время введены в строй 55.

"Более 20 объектов образования по федеральным проектам "Современная школа", "Содействие занятости" и "Жилье" не будут введены в этом году, в том числе и по причине удорожания их строительства ", - отметил Чайка.

Он также добавил, при реализации нацпроектов в регионе за 11 месяцев выявлены нарушения на 420 млн рублей, при этом 63% нарушений допущены по нацпроекту "Демография".

Ремонт дорог и экология

Вместе с тем, как отметил полпред, в этом году в рамках реализации нацпроектов в Ингушетии досрочно выполнен план по реконструкции и ремонту автодорог, обустроены 34 общественных территорий, три объекта водохозяйственного комплекса, отремонтировано восемь спортивных залов и создано восемь малых футбольных полей в школах, приобретено 18 передвижных медицинских комплексов.

По информации председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина, в 2021 году полностью освоены 468 млн рублей, выделенные региону в рамках нацпроекта "Экология". На эти средства высажено 55 тысяч деревьев на площади 30 га, что на 20 тысяч больше, чем в 2020 году, приобретены более 2,2 тыс. мусорных контейнеров для установки в муниципальных образованиях, завершен первый этап ликвидации свалки в Малгобеке, которая является самой крупной в регионе.

В общей сложности на реализацию нацпроектов в СКФО в этом году из всех источников направлено 107,5 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 70,5%, что выше уровня прошлого года (69%), но ниже среднего значения среди субъектов по стране (73%). Наименьшие значения кассового исполнения национальных проектов зафиксированы в Республике Ингушетия и в Республике Дагестан.