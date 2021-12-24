В Мордовии утвердили инвестиционную стратегию развития республики до 2035 года

ТАСС, 24 декабря. Разработанная совместно со Сбербанком инвестиционная стратегия развития Мордовии до 2035 года утверждена в республике. Приоритетной задачей станет повышение доходов граждан и роста зарплат темпами выше среднероссийского уровня за счет развития агропромышленного комплекса, транспортного, нефтехимического машиностроения, оптоволоконных технологий, туризма, креативного сектора, сообщил глава республики Артем Здунов во время ежегодного послания Госсобранию Мордовии.

"Буквально вчера утверждена инвестиционная стратегия республики, подготовленная совместно со Сбербанком. В стратегии предусмотрены мероприятия по развитию ключевых секторов экономики - это агропромышленный комплекс, транспортное, нефтехимические машиностроение, электрооборудование, оптоволоконные технологии, туризм, креативные сектора, инновационные материалы, цифровые сервисы и другие. Указанные направления определят дальнейшее развитие республики до 2035 года, а сама реализация стратегии поможет нам в решении ключевых проблем. Сегодня самая чувствительная из них - низкие доходы граждан", - сказал глава Мордовии.

Он отметил, что согласно статистике, доходы жителей Мордовии выросли почти на 9%, однако "люди не чувствуют заметных улучшений". "Основные усилия правительства должны быть направлены на обеспечение роста зарплаты темпами выше среднероссийского уровня", - сказал глава республики.

Глава республики подчеркнул, что при разработке различных программ и проектов развития нужно учитывать, как они повлияют на рост доходов и благосостояние жителей. Также он поручил активизировать работу по борьбе с неформальной занятостью населения и серыми зарплатами, которые наносят значительный ущерб республиканскому бюджету.

По данным правительства республики, в Мордовии разработан план привлечения инвестиций, согласно которому в период до 2024 года предусмотрена реализация 161 инвестиционного проекта, в том числе 67 проектов - за счет бюджетных источников и 94 - за счет внебюджетных. Инвестпроекты позволят создать 5 800 рабочих мест. За девять месяцев 2021 года создано 653 новых рабочих места.