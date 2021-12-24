Авиакомпания "Уральские авиалинии" присоединились к Евразийскому SAF альянсу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" присоединилась к Евразийскому SAF альянсу - первому в России объединению разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в пятницу.

При создании альянса в него вошли "Газпром нефть", Airbus, "Аэрофлот", S7 Group, "Волга-Днепр", национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

"С вступлением в альянс мы совместными усилиями в ближайшее время планируем начать тестовые испытания SAF в рамках наших полетов за рубежом. А учитывая усилия "Газпром нефти" по производству топлива с низким углеродным следом в Москве и Омске, первые заправки в российских аэропортах, вполне возможно, осуществятся до 2024 года", - цитирует пресс-служба директора по экономике авиакомпании Матвея Колотурского.

Отмечается, что компания активно обновляет авиапарк экологичными лайнерами Airbus модификации NEO, расход топлива и, соответственно, выбросов CO2 у которых на 20% меньше, чем у самолетов предыдущего поколения.

"Мы видим особое внимание со стороны российских авиакомпаний к новому технологическому альянсу, это важно для достижения общей цели - декарбонизации российской авиационной отрасли", - цитирует пресс-служба руководителя программы SAF "Газпром нефти" Антона Дианова.

SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках. "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 52 авиалайнера.