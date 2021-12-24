Несколько ТПУ планируют построить в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Транспортно-пересадочные узлы, связывающие автобусные маршруты с железнодорожной дорогой, планируют построить в Арзамасе и Шахунье Нижегородской области, сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель начальника Горьковской железной дороги (ГЖД) Владимир Тюленев.

"У нас есть планы по ТПУ - это Арзамас-1 и Арзамас-2 в рамках развития сарово-дивеевского кластера. Мы в этом году завершили реконструкцию и ремонт вокзалов. Буквально недавно мы проводили совещание совместно с министерством транспорта, есть в планах уже на следующий год финансирование строительства ТПУ. Это удобно, когда и автобус, и автомобильный транспорт находятся рядом с железнодорожным вокзалом", - сказал Тюленев.

Он также отметил, что в планах возведение таких ТПУ в Шахунье и на станции Мыза в Нижнем Новгороде.

Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан), 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская) и Пермский край. В состав дороги входят 376 станций, из которых порядка 230 ведут грузовые операции. Среди крупнейших сортировочных станций - Нижний Новгород-Сортировочный, Лянгасово, Юдино, Агрыз.