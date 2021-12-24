Сбербанк ликвидирует входившую в его экосистему микрокредитную компанию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сбербанк начал ликвидацию входившей в его экосистему микрокредитной компании ООО "Выдающиеся кредиты", следует из сообщения, размещенного на сайте "Федресурс".

"Общество с ограниченной ответственностью "Выдающиеся кредиты" <…> уведомляет о начале процедуры ликвидации в соответствии с Решением единственного участника ООО "Выдающиеся кредиты" от 21 декабря 2021 года. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения", - говорится в сообщении.

ООО "Выдающиеся кредиты" - 100% дочерняя компания "Сбера", входила в его экосистему с 2017 года. Микрокредитная компания была представлена по всех федеральных округах и специализировалась на выдаче займов для малого и микробизнеса на сумму до 800 тыс. рублей.

Решение об исключении ООО "Выдающиеся кредиты" из государственного реестра микрофинансовых организаций было принято Банком России 3 ноября 2021 года.