Инвесторы вложат 4 млрд рублей в ОЭЗ "Липецк" до 2024 года

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить 4 млрд рублей в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Липецк" до 2024 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги заседания совета по улучшению инвестклимата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области.

"До 2024 года будет вложено 4 млрд рублей, эти вложения дадут приток и налогов, и новых рабочих мест в регион", - сказал Артамонов. Он назвал недавнее открытие таможенного поста на Елецком участке ОЭЗ одним из ее конкурентных преимуществ. По его словам, к настоящему моменту в эксплуатацию введены все ранее запланированные для размещения в рамках ОЭЗ объекты инфраструктуры, а общий объем инвестиций составил 1 млрд рублей.

Говоря об инвестиционном климате региона в целом, глава областной администрации напомнил, что по показателям инвестиций на душу населения, по приросту и вложению в капитал компаний Липецкая область "находится на очень высоком уровне в Центральном федеральном округе". "Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в регионе", - добавил Артамонов.

В этой связи в пресс-службе областной администрации напомнили также про действие нового механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений, дающего возможность инвестору при вкладе средств в новый инвестпроект возместить часть затрат на инфраструктуру. "Если вкладываете в проект собственные средства свыше 500 млн рублей в сельское хозяйство и 1,5 млрд рублей в обрабатывающее производство, то возмещаются как региональные, так и федеральные налоги - НДС, налог на прибыль", - пояснили в пресс-службе.