Матвиенко просит Минпромторг согласовать постановление о контроле за применением метанола

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о внесенном в правительство РФ постановлении о контроле над использованием метанола, чтобы он не применялся для производства контрафактного алкоголя, и попросила Министерство промышленности и торговли РФ не препятствовать принятию документа.

"Я знаю, что в правительство РФ внесен проект постановления, которым предусматривается контроль над метанолом и конкретно обязанность производителей его окрашивать, денатурировать - по-моему, так это называется - для того, чтобы никто не мог его использовать для производства контрафактного алкоголя. Насколько я знаю, министерство промышленности возражает против этого и не согласовывает это постановление", - сказала спикер Совфеда.

Она не исключила, что идет рабочий процесс. "Но я хочу вас попросить, передайте, пожалуйста, министру, это сегодня острейший вопрос, это здоровье людей. Множество случаев отравления метанолом", - сказала Матвиенко, обращаясь к заместителю министра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову, который участвовал в заседании СФ.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что государство должно контролировать, чтобы метанол использовался только в тех целях, в которых он производится, "и ни в коем случае не попадал в открытый розничный оборот".

В свою очередь Евтухов сообщил, что в министерстве тему метанола ведет другой заместитель министра, но пообещал разобраться в этом вопросе. "Я разберусь, сегодня же доложу, какая наша позиция. Не думаю, что мы возражаем", - сказал он.

"Вы не думаете, а я знаю, что министерство промышленности не согласовывает это постановление. Наверное, есть у министерства для этого причины, но эти причины надо устранить, согласовать это постановление, чтобы оно как можно быстрее вышло, чтобы мы впредь не допускали производство контрафактного алкоголя, который приводит к отравлениям наших граждан", - сказала в ответ Матвиенко.