Sual Partners настаивает на выплате дивидендов "Русалом" за девять месяцев 2021 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Крупнейший миноритарный акционер "Русала" - Sual Partners - выступает против резолюции совета директоров производителя алюминия и требует выплаты дивидендов за девять месяцев 2021 года. Об этом говорится в обращении Sual Partners к акционерам, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Sual Partners призывает миноритарных акционеров ОК "Русал" на внеочередном собрании акционеров проголосовать против резолюции, предложенной советом директоров ОК "Русал", и за выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года", - говорится в обращении.

Внеочередное собрание акционеров "Русала" намечено на 10 января 2022 года.

В Sual Partners считают, что "Русал" пользуется любыми предлогами, чтобы не выплачивать минимальный размер дивидендов, несмотря на устойчивое финансовое положение и значительною прибыль, полученную за девять месяцев 2021 года.

При этом в компании настаивают на соблюдении интересов всех акционеров компании в равной степени. "На сегодняшний день финансовое положение ОК "Русал" является самым стабильным за всю историю компании (рентабельность компании по скорректированной EBITDA в первом полугодии - лучшая с 2007 года), рыночная конъюнктура - наиболее благоприятной, а долговая нагрузка - минимальной с 2007 года", - добавили в компании.

Ранее на Гонконгской фондовой бирже было опубликовано сообщение, согласно которому совет директоров "Русала" не может рекомендовать промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года по причине отсутствия финансовой отчетности за данный период. Вместе с тем, совет директоров утвердил проведение внеочередного собрания акционеров 10 января 2022 года.

В сентябре акционеры "Русала" уже проголосовали против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года. Тогда голосование также было инициировано Sual Partners (владеет 25,61% "Русала"). Позднее в Sual Partners подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы миноритарных акционеров, указав на возможность "Русала" обеспечивать минимальную дивидендную доходность акционерам компании. В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 году.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период), при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.