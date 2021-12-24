Матвиенко поставила "неуд" Минсельхозу и Минобрнауки за развитие семеноводства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неудовлетворительной работу Минсельхоза и Минобрнауки по развитию отечественного семеноводства, уточнив, что палата возьмет на жесткий контроль данный вопрос. Об этом она сказала в пятницу на заседании Совфеда.

"Вот завтра нам перестанут поставлять семена картофеля, что мы будем делать, чем будем людей кормить? Честно хочу сказать: и Министерству науки и высшего образования РФ, и Министерству сельского хозяйства РФ - неуд за то недостаточное внимание, которое вы уделяете важнейшей отрасли - развитию отечественного семеноводства", - пояснила Матвиенко.

"Пока у нас не будет семян укропа, салата, картофеля, кукурузы и всего остального, вам по-прежнему будет неуд или [сделаны] соответствующие выводы", - добавила спикер СФ.

Она также назвала "бумажными, а не реальными" показатели по обеспеченности отечественными семенами, который привел на заседании Совфеда замглавы Минобранауки Андрей Омельчук. По его словам, обеспеченность отечественным семенным материалом картофеля приближается к 15%, сахарной свеклы - к 20%, более 10% территории засеяно семенами отечественной селекции. В начале реализации федеральной научно-технической программы отечественными семенами сахарной свеклы было обеспечено 1,5%, сказал Омельчук. "И вы считаете это удовлетворительным [результатом]? Вы это за подвиг считаете? Надо планку другую ставить, нельзя так: в час по чайной ложке", - отреагировала Матвиенко.

"Умы у нас есть, у нас целая академия сельского хозяйства, у нас научных институтов, если вы посчитаете, тучи. Результат-то плачевный. Хватит плестись в хвосте. Ну встряхнитесь вы, коллеги, займитесь предметно этой темой", - призвала Матвиенко.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который устанавливает правовые основы деятельности по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян растений, а также по их ввозу и вывозу из России. Минсельхоз России наделяется новыми полномочиями, в том числе по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, утверждению порядка введения временных ограничений на ввоз в РФ семян.