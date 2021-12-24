Прожиточный минимум для детей в Югре увеличен в 2022 году на 1,4%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) скорректировало в пятницу повышение в 2022 году величины прожиточного минимума для пенсионеров и детей, сообщается на сайте регионального правительства. Их размер увеличится на 0,3% и 1,4% соответственно, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

Согласно постановлению правительства региона от 2 сентября 2021 года, величина прожиточного минимума на 2022 год на душу населения была утверждена в размере 16 932 рубля, для трудоспособного населения - 18 456 рублей, для пенсионеров - 14 562 рубля, для детей - 16 714 рублей.

"Правительство постановляет: внести в постановление правительства Югры от 2 сентября 2021 года "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Югре на 2022 год" изменения, заменив в пункте 1 слова "14 562 рубля", "16 714 рублей" соответственно словами "14 606 рублей", "16 958 рублей", - сказано в постановлении.

В документе отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Таким образом, величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей в наступающем году увеличится на 0,3% и 1,4% соответственно.

С 1 января 2021 года в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Также прожиточный минимум теперь устанавливается на весь год, а не на квартал.