АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы и городских облигаций на уровне "ААА"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и городских облигаций. Развитая экономика города, минимальный уровень долговой нагрузки и высокая операционная эффективность бюджета послужили основными факторами высокой рейтинговой оценки города, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг города Москвы на уровне ААА(RU), прогноз - "стабильный". <…> Эксперты АКРА отмечают, что Москва является политическим, финансовым, промышленным, научным и культурным центром страны. Это обуславливает высокий уровень развития экономики города", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что высокие доходы жителей и низкий уровень безработицы делают город привлекательным для развития бизнеса. На сегодняшний день уровень зарегистрированной безработицы в Москве составляет 0,48%. "Кредитный рейтинг Москвы обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, стабильным профицитом ликвидности и наивысшими оценками бюджетного и экономического профилей города", - говорится в сообщении агентства АКРА, которое приводит пресс-служба.

Также в департаменте подчеркнули, что экономика Москвы высоко диверсифицирована: доля одной отрасли в налоговых доходах города по оценке агентства не превышает 17%. Город обладает развитой и современной социальной и инженерной инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что "сохранение Москвой наивысшего кредитного рейтинга по национальной шкале подтверждает эффективность экономической политики города и высокое качество управления общественными финансами".

Подъем после карантина

"Динамика основных макроэкономических и бюджетных показателей по итогам 2021 года показывает, что снижение деловой активности в период действия карантинных ограничений сменилось новым подъемом. Контрциклические меры, направленные на поддержку бизнеса и жителей города, стимулирование деловой активности, сохранение стабильности на рынке труда, способствовали ускоренному восстановлению всех основных отраслей экономики Москвы. Финансовая система Москвы сохраняет устойчивость. Город имеет все возможности выполнять, а в случае возникновения внешних шоков и увеличивать, социальные обязательства и обладает необходимыми ресурсами для бюджетных инвестиций в развитие городских территорий", - сказала Зяббарова.

Как отметили в департаменте финансов, сохранение кредитного рейтинга Москвы на уровне ААА(RU) позволяет агентству присвоить аналогичный рейтинг выпускам городского облигационного (внутреннего) займа. В настоящий момент в обращении находятся городские облигации 48, 72, 73 и 74 выпусков, которые имеют кредитный рейтинг, соответствующий кредитному рейтингу Москвы.

"В агентстве [АКРА] подчеркивают, что Москва имеет низкую долговую нагрузку. Осуществленные в текущем году заимствования не повлияли на оценку уровня долговой нагрузки. Процентные расходы у города незначительны, а в 2022 году Москва погасит более 20% от суммы текущего долга", - заключили в пресс-службе департамента финансов.