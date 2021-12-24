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СПБ биржа по итогам IPO привлекла $175 млн

Биржа разместила в общей сложности около 18,8 млн акций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. СПБ биржа по итогам IPO разместила в общей сложности около 18,8 млн акций и привлекла $175 млн, говорится на сайте торговой площадки.

"После завершения процедуры увеличения уставного капитала, компания разместила в общей сложности 18 млн 757 тыс. 747 новых акций, включая 15 млн 217 тыс. 392 акции, предложенные в ходе размещения, и 279 тыс. 485 акций, размещенных в пользу существующих акционеров, которые реализовали преимущественное право", - следует из сообщения.

Параллельно около 3,261 млн акций были также размещены в пользу дочернего общества. "Акции, приобретенные дочерним обществом, могут использоваться для опционной программы мотивации сотрудников компании и других корпоративных целей", - говорится в сообщении.

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