Новак считает, что спрос на нефть сохранится и после 2050 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нефть в нынешних объемах будет востребована в мире как минимум в ближайшие 10-15 лет, ее потребление продолжится и после 2050 года. При этом цена нефти к 2050 году будет оставаться еще достаточно высокой - в пределах $40-70 за баррель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"По предварительным прогнозам, в 2040 году спрос на нефть в различных сценариях составит 74-114 млн б/с (по сравнению со 100 млн б/с в 2019 году). Цена на нефть к 2050 году в реальных величинах (то есть в ценах 2019 года) окажется в пределах $40-70 за баррель в зависимости от сценария", - сказал он.

"К 2040 году более 70% энергобаланса будет приходиться на ископаемые виды топлива. При этом наиболее реалистичные прогнозы говорят о том, что в сопоставимых с текущим днем объемах нефть будет востребована в мире как минимум ближайшие 10-15 лет, в целом же горизонт потребления нефти уходит за 2050 год", - добавил Новак.

По его словам, ноябрьское решение США и ряда крупнейших потребителей нефти о высвобождении части стратегических нефтяных резервов может оказать лишь краткосрочное влияние на рынок.

Добыча углеводородов

Российские углеводороды остаются одними из самых конкурентоспособных в мире, более 50% от всего объема их добычи рентабельны даже при цене нефти в $20-25 за баррель. Россия в долгосрочной перспективе не только сохранит свою долю на рынке углеводородов, но и имеет возможности ее нарастить, отметил вице-премьер.

"Себестоимость производства углеводородов в России - одна из самых низких в мире. Более 50% российской добычи остается конкурентоспособной даже при цене на нефть в пределах $20-25 за баррель. Таким образом, Россия максимально долго сможет сохранять спрос на свои нефтяные ресурсы, а при определенных сценариях - даже увеличить долю на мировых рынках ископаемых топлив", - отметил он.

Новак также добавил, что на долю трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) сейчас приходится не менее 17% от запасов нефти России. При этом общий объем дополнительной добычи ТРИЗ достигнет 45 млн тонн к 2030 году.

"В свою очередь, это может способствовать дополнительным доходам для бюджетной системы в 200-250 млрд рублей в год, формированию рынка российских технологий добычи ТРИЗ в 200 млрд рублей в год, а также созданию тысяч новых рабочих мест", - сообщил вице-премьер.