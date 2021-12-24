Госдума планирует рассмотреть вопросы регулирования деятельности управляющих компаний

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная дума планирует рассмотреть вопросы регулирования рынка управляющих компаний, сообщил в пятницу журналистам председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, отвечая на вопрос о планах на следующий год.

"Мы абсолютно точно будем заниматься законодательством и правилами работы управляющих компаний, потому что сегодня жители сигнализируют нам о том, что эта отрасль, получив максимально либеральное законодательство, сегодня не отвечает тем запросам, которые жители предъявляют", - сказал Пахомов.

Он пояснил, что пока нет понимания, по какому пути будет идти регулирование деятельности управляющих компаний.

"Власть всегда несет ответственность за то, что происходит на территории, и поэтому мы вынуждены будем на этом рынке какие-то решения принимать. Будут ли они ужесточать контроль или условия работы УК, либо этот рынок будет дальше становиться более либеральным - это вопрос уже наших решений, но какие-то решения должны прийти на рынок, раз он сам себя не может отрегулировать так, чтобы он мог приносить только положительные эмоции жителям за их же деньги", - добавил депутат.

Ранее ТАСС сообщал, что в России растет число случаев недобросовестной конкуренции на рынке управления многоквартирными домами.